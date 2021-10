Confraria Enogastronómica da Madeira retomou actvidade com Gala dos Vinhos do Tejo

Após um longo período de interregno devido a pandemia, progressivamente as confrarias nacionais e internacionais estão a retomar a sua actividade. Foi neste contexto que, recentemente, a Confraria Enogastronómica da Madeira esteve presente na Gala dos Vinhos do Tejo 2021, evento anual de reconhecimento dos melhores do vinho, da gastronomia e do território, dinamizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo.

Este fim-de-semana os confrades madeirenses participam em Itália, na região de Piemonte, no evento da Confraternita Enogastronómica del Gorgonzola di Cameri (NO), queijo azul, típico desta região.

Ainda em torno do queijo, os confrades da Madeira, deslocam-se aos Açores, na próxima semana, para comemorar os 30 anos da Confraria do Queijo de São Jorge (DOP).

Para o final do mês de Novembro está agendada uma deslocação à região da Andaluzia, em Espanha, para participar na XVIII Fiesta de la Matanza de la Sierra sur de Jaén, promovida pela Confraria El Dornilo.

Fruto da visita à Europa Central em Setembro, a Confraria Enogastronómica da Madeira recebeu também esta semana o representante da Ordem Equestre Vine Europa, da região da Boêmia, na República Checa, que está na Região para gozo de uns dias de férias.

Regionalmente, a Confraria Enogastronómica da Madeira realizou no sábado passado, no concelho da Calheta, o seu encontro mensal, colocando em evidência a produção regional de cuscuz, de castanha e o rum local. O presidente da confraria, Alcides Nóbrega, aproveitou a ocasião para entregar ao Padre Rui de Sousa, as insígnias de confrade Honra, reconhecimento atribuído pelo trabalho desenvolvido ao longo de vários anos na freguesia dos Prazeres, com especial enfoque na dinamização dos produtos locais e na criação da Quinta Pedagógica.