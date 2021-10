Líder regional do CDS-PP apoia Nuno Melo mas dá liberdade de voto aos delegados

O líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, disse hoje apoiar o candidato Nuno Melo à presidência nacional do partido, mas indicou que os 48 delegados regionais ao congresso, marcado para novembro, têm liberdade de voto.

"Os delegados têm liberdade para escolher aquele que entenderem representar melhor os interesses da Madeira e eu trabalharei quer com o Dr. Nuno Melo quer com o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos", afirmou o líder regional.

Rui Barreto falava aos jornalistas no âmbito da reunião simultânea da comissão política e do conselho regional do CDS-PP/Madeira, no Funchal, no qual foram indicados os delegados ao 29.º Congresso nacional do partido, marcado para os dias 27 e 28 de novembro, em Lamego, distrito de Viseu.

São candidatos à liderança do CDS-PP o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado eleito pelo partido, Nuno Melo.

"Apoio a candidatura do Dr. Nuno Melo à liderança do CDS-PP, contudo, como é tradição, o CDS-PP/Madeira não vincula a minha escolha pessoal à escolha do partido a nível regional, nem sequer da comissão política", afirmou Rui Barreto.

Na reunião de hoje, foi também feita uma análise dos resultados das eleições autárquicas de 26 de setembro na região autónoma, com o líder centrista a garantir que o partido atingiu os três objetivos a que se propôs: manter a Câmara Municipal de Santana, no norte da ilha; resgatar a Câmara Municipal do Funchal aos socialistas; e reforçar o número de autarcas no arquipélago.

Rui Barreto destacou a vitória no Funchal, onde a coligação PSD/CDS-PP, encabeçada pelo ex-vice-presidente do Governo Regional Pedro Calado, venceu com maioria absoluta, após oito anos de executivos orientados por coligações lideradas pelo PS.

"A contribuição do CDS-PP foi determinante para alcançar esse objetivo", afirmou Rui Barreto, vincando que, pela primeira vez em 47 anos de democracia, os centristas contam com um elemento no executivo camarário do Funchal, Margarida Pocinho, vereadora com as áreas da Educação e assuntos sociais.

Rui Barreto sublinhou que o CDS-PP é cada vez mais influente no arco da governação na Região Autónoma da Madeira, onde integra o atual Governo Regional em coligação com o PSD, no qual o líder centrista exerce o cargo de secretário da Economia.