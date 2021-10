Madeira foi a região onde o preço da habitação a nível local mais subiu

"No 2º trimestre de 2021, o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1.268 €/m2, representando uma taxa de variação homóloga de +6,8% (+3,1% no trimestre anterior)", começa por referir o INE em mais uma publicação sobre as 'Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local'. E este aumento teve na Madeira a região em maior destaque.

"Esta aceleração dos preços verificou-se também nas sub-regiões com preços medianos da habitação superiores ao do país – Região Autónoma da Madeira (+10,1 p.p.), Área Metropolitana de Lisboa (+5,6 p.p.) e Área Metropolitana do Porto (+0,4 p.p.) –, com exceção do Algarve (-0,5 p.p.)", refere o Instituto Nacional de Estatística.

Refira-se que "no 2.º trimestre de 2021 a variação homóloga dos preços aumentou em 9 dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa tendo esta aceleração sido superior à verificada a nível nacional (+3,7 p.p.) em Lisboa (+9,3 p.p.), Setúbal (+7,1 p.p.), Vila Franca de Xira (+7,0 p.p.) e Cascais (+4,7 p.p.). Lisboa recuperou assim da variação negativa observada no trimestre anterior, mas manteve um crescimento homólogo (+1,4%) muito inferior ao registado a nível nacional. Entre os seis municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana do Porto, Maia (+6,7 p.p.) e Gondomar (+6,3 p.p.) apresentaram também uma aceleração dos preços superior à do país. Em sentido oposto, Porto (-11,6 p.p.) e Oeiras (-6,4 p.p.) registaram as reduções mais significativas das taxas de variação homóloga, entre os municípios das áreas metropolitanas", resume.

É preciso notar que este valor nacional "representa um crescimento de 2,2% face ao 1º trimestre de 2021", sendo que a variação homóloga tanto no 1.º trimestre (+3,1%) como no 2.º trimestre (+6,8%) face aos respectivos períodos homólogos, evidenciam "uma aceleração dos preços da habitação, interrompendo a desaceleração verificada no último trimestre".

Diz o INE que "no período em análise, as quatro sub-regiões com os preços mais elevados do país – Algarve (1.875 €/m2), Área Metropolitana de Lisboa (1.757 €/m2), Região Autónoma da Madeira (1.460 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.333 €/m2) – registaram evoluções distintas. A Região Autónoma da Madeira e a Área Metropolitana do Porto, em conjunto com o Alentejo Litoral (1.254 €/m2), apresentaram as taxas de variação homóloga mais elevadas (+11,5%) entre as 25 NUTS III do país. A Área Metropolitana de Lisboa (+9,7%) também apresentou uma variação homóloga superior à verificada no país, enquanto no Algarve (+3,8%) a variação dos preços situou-se abaixo daquele referencial", conclui.

No caso específico da Madeira, Santana numa ponta e Funchal na outra, estão com os valores medianos das vendas por m² de alojamentos familiares mais baixos e mais altos, respectivamente.