PS-M congratula-se por reconhecimento europeu independente a Sara Cerdas

O Partido Socialista-Madeira congratula-se com o facto de a eurodeputada madeirense Sara Cerdas ter sido distinguida como a mais influente no Parlamento Europeu em matéria de políticas de saúde, pela BCW Brussels e VoteWatch Europe, entidades independentes reconhecidas nas instituições europeias.

Depois de, no ano passado, ter alcançado a segunda posição neste ‘ranking’, este ano a eurodeputada do PS alcançou o primeiro lugar, o que é demonstrativo do importante trabalho que tem vindo a desenvolver no Parlamento Europeu em matéria de saúde.

Esta distinção é o reconhecimento da enorme competência e empenho com que a eurodeputada madeirense se tem dedicado às temáticas relacionadas com a Saúde, as quais, na atual conjuntura, se revelam cada vez mais determinantes, tendo em conta a crise pandémica que o planeta atravessa.

Este é um reconhecimento que constitui motivo de orgulho para Sara Cerdas, para o Partido Socialista e para todos os madeirenses.

Refira-se que Sara Cerdas tem trabalhado diretamente em importantes relatórios no Parlamento Europeu, nomeadamente o Programa de Saúde Europeu - EU4Health e, mais recentemente, o relatório sobre ameaças transfronteiriças graves para a saúde, que visa a construção da HERA, uma nova autoridade europeia para lidar com futuras ameaças em saúde.