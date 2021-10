PS insiste no funcionamento do Serviço de Urgência de Santana durante 24 horas por dia

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que o Governo Regional reponha o funcionamento do Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Santana 24 horas por dia.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde junto a esta infraestrutura de saúde, a deputada Tânia Freitas lembrou que desde 2012 que o concelho não tem serviço de urgência noturno, o que faz com que a população – grande parte dela idosa e a precisar de mais cuidados – tenha de se dirigir ao centro de saúde do vizinho concelho de Machico.

A parlamentar adiantou que o PS deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um projeto de resolução a recomendar ao Governo Regional a reposição deste serviço 24 horas por dia, o qual já foi aprovado na Comissão de Saúde e será debatido e votado na generalidade em plenário na próxima semana.

“É muito importante que este projecto possa ser aprovado por todos os partidos, uma vez que esta é uma grande necessidade em Santana. Temos um concelho com várias freguesias e uma população muito idosa que necessita muitas vezes desses cuidados noturnos, razão pela qual achamos que é fundamental voltarmos a ter o serviço”, deu conta a deputada.

Perante a necessidade de os utentes terem de recorrer às urgências de Machico durante a noite, Tânia Freitas adverte que nem todas as pessoas têm transporte próprio e que não há um serviço de transportes públicos que facilite essa deslocação. “Não é assim que se consegue combater o despovoamento num concelho como o nosso. Nós estamos constantemente a perder serviços públicos e, dessa forma, também estamos a perder população”, alertou a parlamentar, lembrando ainda que este foi um tema que fez parte dos programas eleitorais de todos os partidos nas últimas eleições autárquicas e que esse é um motivo mais do que suficiente para que o projeto seja aprovado no Parlamento.