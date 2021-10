CPCJ inaugura mural sobre Direitos das Crianças em Santana

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santana irá inaugurar amanhã, dia 22 de Outubro, um mural em azulejo sobre os Direitos das Crianças, realizado com os desenhos dos alunos do 4.º ano do concelho de Santana e em parceria com a Câmara Municipal, o Centro de Actividades Ocupacionais de Santana, a Junta de Freguesia de São Jorge e escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho.

"Este trabalho tem por objectivo, divulgar e promover os direitos das crianças, potenciar a sua protevção e tornar mais visível e conhecida a açcão da CPCJ de Santana, destaca a presidente da instituição Fátima Vieira.

A cerimónia de inauguração contará com a presença da presidente do Concelho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, em representação da secretária regional de Inclusão e Cidadania, Rita Andrade.