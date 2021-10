Recolhidos 15 mil livros escolares na Madeira para crianças de Angola

Foram recolhidos cerca de 15 mil livros escolares em toda a RAM, que serão entregues a crianças de Angola.

Esta semana, será enviada para Angola a primeira remessa, numa parceria com o grupo empresarial AFA, que apoia os custos de transporte entre a Madeira e aquele país.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre um grupo de quatro docentes da EB23 do Estreito de Câmara de Lobos e o Centro Cívico do Estreito/CMCL, é denominada 'Projecto África' e visa fomentar a solidariedade social com os países lusófonos.

O projecto foi iniciado, no passado mês de Junho, e tem como objetivo a recolha de manuais escolares e outro material educativo em quase todas as escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundárias da RAM.

Até ao momento, 24 escolas aderiram ao projecto, designadamente a EB23 Estreito de Câmara de Lobos, EB23 da Torre, EBS Luís Maurílio da Silva Dantas, EB23 de Santo António, EB23 Bartolomeu Perestrelo, EB23 dos Louros, EB23 Eduardo Brazão de Castro, ES Jaime Moniz, EBS Gonçalves Zarco, EBS Ângelo Augusto da Silva, Colégio Salesiano do Funchal, EB23 Horácio Bento de Gouveia, EB23 Francisco Fernandes, EB23 Padre Manuel Álvares, EB23 Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, EB23 do Caniçal, EB23 Lucinda de Andrade, EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, EBS do Porto Moniz, EBS da Ponta do Sol, EBS da Calheta, EBS de Santa Cruz, EB23 do Caniço e EBS Francisco Freitas Branco.

A segunda fase do projecto, já em curso, consiste na recolha de material escolar, nomeadamente lápis, canetas, cadernos, borrachas e estojos, que também serão posteriormente enviados para Angola.