JPP lamenta que maioria PSD/CDS tenha chumbado tarifa social de água

O JPP lamenta a atitude da bancada parlamentar PSD/CDS "que, reconhecendo a necessidade da aplicação da tarifa social de água em todos os Municípios da Região, chumbou a medida proposta pelo Juntos pelo Povo, impedindo assim que os residentes nos Municípios aderentes à ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., tenham acesso a este apoio que visa proteger os consumidores em situação de maior vulnerabilidade económica".

"É de lamentar que, além do chumbo, o senhor deputado Nuno Maciel (PSD) tenha insinuado que a proposta apresentada apenas visava “esvaziar” competências dos Municípios para o Governo Regional quando, foi o próprio Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que há cerca de dois anos, prometeu no Parlamento Regional, resolver esta questão", disse o deputado do JPP, Paulo Alves.

No seu entender, os Municípios aderentes à ARM estão assim reféns da inércia governativa, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Santa Cruz, onde a tarifa social de água é aplicada e apoia já quase três centenas de agregados familiares, numa poupança mensal para estas famílias na ordem dos 1500 euros".