Badminton madeirense conquista sete pódios em jornada nacional

Decorreu este fim-de-semana, 23 e 24 de Outubro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, a 3.ª Jornada Nacional Não Seniores S17, S19 e 3.ª Jornada de Veteranos Época 2021, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Participaram nesta jornada nacional quarto clubes filiados (Associação Desportiva Ponta-solense, Clube Desportivo da Ribeira Brava, Club Sports da Madeira e Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), representados pelos seus atletas a competir nos escalões Não Seniores Sub-17 e Sub-19, e Veteranos nos escalões 35+, 40+ e 50+.

Em destaque nesta 3.ª jornada Não Seniores, estiveram, Tiago Berenguer (C.S.Madeira), em S17 – Quadro Principal Singular Homens e em S17 - Quadro Secundário Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Leonor Ribeiro (C.S.Madeira), e a dupla Pedro Portelas (C.D.R.Prazeres) | Nuno H. Gomes (A.D.Pontassolense) em S19 Quadro Principal Pares Homens, que se sagraram Campeões nas referidas vertentes.

Uma nota de referência, ao atleta Tiago Gouveia (A.D.Pontassolense) em S17 Singular Homens, vira a se sagrar Vice-Campeão na respetiva vertente.

De realçar ainda, que desde à muito tempo não era conquistado um título numa jornada Nacional, por um atleta de um escalão inferior, como foi o caso do atleta S15 Tiago Berenguer, que viria a se sagrar Campeão em S17 Singular Homens.

Na 3.ª Jornada de Veteranos, que contou com a participação do nosso filiado Club Sports da Madeira, estiveram em destaque, Fernando Silva (C.S.Madeira), que viria a conquistar o título de Campeão em 40+ Singular Homem e em 35+ Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Paulo Oliveira (CAO), e o atleta Cosme Berenguer (C.S.Madeira), que viria a se sagrar Campeão em 50+ Singular Homens.