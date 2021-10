Dançando com a Diferença terá apoio do projecto Connecting Dots

O projecto 'Connecting Dots — Mobilidade Artística e Desenvolvimento de Públicos [Programa Cultura | Eixo das Artes]' será apresentado amanhã, 22 de Outubro, no Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa, num programa financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021 que irá apoiar, entre outros a INSUL'Arts - Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença.

São nove os projectos apoiados pelo Connecting Dots com um financiamento global de mais de três milhões e duzentos mil euros (3.273.000 €).

A sessão decorrerá com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, do director-geral das Artes, Américo Rodrigues, da coordenadora dos EEA Grants Portugal, Susana Ramos, da embaixadora da Noruega em Portugal, Tove Bruvik Westberg e, em representação do Arts Council Norway, Tora Toreng, sendo que o evento irá decorrer na parte da manhã, oportunidade no qual cada projecto financiado terá a oportunidade de se dar a conhecer. A Dançando com a Diferença será apresentada pelas 11h40.

Poderá seguir o evento através da transmissão em live streaming (interpretação simultânea PT/EN)

Segundo uma nota da DGArtes, "com o envolvimento de 20 municípios, 25 entidades portuguesas, 11 entidades norueguesas, 5 islandesas e 1 do Liechtenstein, os projetos financiados irão contribuir para reforçar a oferta artística em territórios de baixa densidade de Portugal Continental e das Regiões Autónomas, um dos principais objetivos de Connecting Dots", explica.

Assim, "os nove projetos terão uma duração que poderá variar entre os 20 e os 24 meses e serão implementados em seis regiões do país (dois nos Açores, dois no Alentejo, dois no Centro, um no Algarve, um na Madeira e um no Norte), promovendo, de forma alargada, o acesso e a participação nas artes, através de uma programação multidisciplinar concebida para e com as comunidades locais e regionais", acrescenta.

Desta forma, "numa combinação entre criação de novas produções, programação de obras já existentes e implementação de ações com uma forte componente destinada ao desenvolvimento de públicos, os projetos apoiados assumem-se como promotores da participação ativa dos cidadãos na criação e fruição das artes, que é também um dos principais objetivos de Connecting Dots", conclui.