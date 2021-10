Boa noite!

A dois meses do dia de festa surgem prendas antecipadas em diversos quadrantes. Aproveitem até porque a crise mundial vai ter efeitos colaterais sem precedentes. Este ano vão faltar brinquedos, gadgets e sapatilhas. O jornalista madeirense Filipe Santos Costa explica tudo no artigo “A tempestade perfeita: sem matérias-primas, sem energia e sem contentores” que pode ler aqui.

Nem de propósito. A Associação Portuguesa de Imprensa lançou hoje uma campanha digital de combate à iliteracia. Esta campanha está inserida na semana da Global Media and Information Literacy Week 2021 e visa alertar os cidadãos para a importância da leitura de notícias escritas por jornalistas e em sites de jornais.

Prefira os factos e perceba de uma vez por todas que um dia, porventura mais depressa do que julga, a informação certificada fará toda a diferença, mesmo que por agora se divirta com a ficção e dê cobertura miserável à pirataria.

Voltando à realidade, por razões alegadamente orçamentais os políticos tudo fazem para provocar eleições antecipadas, mesmo que alguns não tenham definido o rumo, nem arrumado a casa nos habituais congressos nacionais. O CDS fá-lo-á em Novembro e o PSD em Janeiro. Mas é à esquerda que as conveniências chegaram aparentemente ao fim. Era uma vez uma gerigonça, a menos que alguém se lembre que a desesperada tentativa de sobrevivência da esquerda umbiguista poderá terminar em naufrágio.

Como dificilmente haverá milagres, muito menos com descrentes na peregrinação, na Região os repentistas salivam com o anunciado chumbo do Orçamento. Sem jeito para negociações, nem para a diplomacia, esbanjam oportunidade para jogar cartada decisiva em nome dos superiores interesses madeirenses. Com tanto assunto pendente e engavetado, da mobilidade à saúde, há quem prefira perpetuar o contencioso em vez de tentar entendimentos.