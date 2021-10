Panela esquecida ao lume levou 12 bombeiros à Nazaré

Uma suspeita de incêndio num apartamento localizado na Rua da Venezuela, no Bairro da Nazaré, mobilizou, esta madrugada, 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o local.

Quando lá chegaram verificaram que o proprietário da habitação tinha adormecido e deixado uma panela ao lume, o que provocou bastante fumo.

Os elementos, que estiveram no local com quatro viaturas, procederam então à ventilação do espaço, pela 1h15. Apesar do homem ter inalado fumo terá recusado ser transportado para o hospital.