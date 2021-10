Acção de limpeza no campus da Penteada a 20 de Outubro

A Associação Académica da Universidade da Madeira promove uma acção de limpeza do Campus da Penteada no próximo dia 20 de Outubro, às 14 horas

Segundo explica uma nota no portal da Académica da Madeira, "a promoção de uma cultura ambiental entre os estudantes da UMa orienta a primeira de muitas atividades a colocar em prática: tendo em vista a minimização da pegada ecológica nos espaços da UMa e arredores, uma ação de intervenção e de limpeza dos Campus da Penteada. Para tal, foram estabelecidas parcerias de trabalho nomeadamente com o Programa Eco-escolas do Politécnico da UMa e com a Câmara Municipal do Funchal, através da cedência de material de intervenção e posterior recolha dos resíduos."

"Tendo sob a sua responsabilidade a limpeza e recolha de lixo, o controlo de vegetação invasora e a inventariação do lixo produzido nos espaços da UMa, os Embaixadores e os novos alunos serão, ainda, capazes de identificar outras situações a resolver e a ser apoiadas pelas autoridades competentes", acrescenta a informação.

Os interessados em participar deverão preencher um formulário online através deste link.