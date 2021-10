Just in Trio e André Sousa Machado deram 'show' na Assembleia

Inspirados nos sons dos grandes mestres do cancioneiro norte-americano, os Just in Trio e André Sousa Machado deram, ontem à noite, um concerto marcado pelas qualidades musical e de execução, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O trio, formado por Marta Garrett (voz), pelo madeirense Bruno Santos (guitarra) e por Romeu Tristão (contrabaixo), e que trouxe à Madeira o baterista André Sousa Machado, como convidado especial, mostrou aos madeirenses os sons de jazz com harmonias e arranjos que cativaram e arrancaram muitos aplausos ao público, que reservou lugar para este espectáculo de entrada gratuita.

'Sweet Lorraine', 'Look For The Silver Lining', 'Yesterdays', 'Stardust', 'A Rita, Brigas Nunca Mais', 'Luiza' e 'Retrato', 'But Not For Me', 'After You’ve Gone', 'I’m Just So Lucky', 'So and So' e 'Pra Machucar Meu Coração' foram as músicas do espectáculo que, fugindo a cópias ou imitações, trouxe para a actualidade as sonoridades dos grandes músicos de outrora, lembrando que em Portugal o jazz continua vivo e com grandes precursores.

Os Just In Trio são uma banda formada pelo madeirense Bruno Santos, que tem desdobrado a sua actividade musical como guitarrista, compositor e docente, e um nome consolidado no panorama do jazz nacional.

O ciclo de concertos ‘Parlamento Musical’ chega hoje ao fim com os Mano a Mano e Rita Redshoes. Os Mano a Mano são o nome da banda formada pelos madeirenses André Santos e Bruno Santos, que também exploram as sonoridades do Jazz com guitarras elétricas, o rajão e a braguinha. Os irmãos são dois guitarristas reconhecidos no panorama do jazz nacional. A viver em Lisboa regressam à terra natal para um espetáculo de Jazz, juntamente com Rita Redshoes, a cantora e compositora que tem uma carreira consolidada e reconhecida na música nacional, com vários álbuns editados.

O ‘Parlamento Musical’ é um ciclo concertos que pretendeu, em tempo de pandemia, continuar a divulgar a cultura musical, nos vários géneros.

No total, são 11 concertos, nem sempre com público, que chegaram e continuam a chegar ao conforto do lar dos madeirenses e porto-santenses através da RTP Madeira.

Os espetáculos deste fim de semana foram limitados a 100 lugares, mediante reserva.

O concerto dos Mano a Mano e de Rita Redshoes já se encontra com lotação esgotada.