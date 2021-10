Benjamin Fequant vence 85 km do Ecotrail Funchal-Madeira Island

O francês Benjamin Fequant foi o grande vencedor da prova dos 85 quilómetros do Ecotrail Funchal - Madeira Island que se está a realizar na capital madeirense.

Usando o dorsal n.º 1, o atleta veio a fazer jus ao número que lhe foi atribuído e conseguiu assim vencer a mais dura prova do evento, com 85 quilómetros de percurso e 5.672 metros de desnível positivo, com o tempo final de 11:52.18 horas.

De referir que nesta distância estavam inscritos um total de 14 atletas, entre elas três atletas feminina.