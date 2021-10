Nelson Carvalho diz que "nenhum Estado de direito ganha dinheiro com a legalização das drogas"

O director da Unidade Operacional de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, Nelson Carvalho, aplaude o facto de o parlamento espanhol ter rejeitado, na passada terça-feira, um projecto de lei para regulamentar a cannabis. Até porque, no seu entender, "nenhum Estado de direito ganha dinheiro com a legalização das drogas".

Numa publicação feita na sua página de Facebook, espera que isto "sirva de exemplo para Portugal".

Para Nelson Carvalho, "o parlamento nacional deve antes se preocupar em reforçar as verbas para a prevenção dos comportamentos aditivos e dependências e ouvir a ciência, uma vez que a legalização da cannabis é uma opção político-financeira e nunca baseada na evidência cientifica".

A iniciativa do Mais País previa a criação de um imposto especial sobre a cannabis, do qual 60% seria destinado à saúde pública, e que incluía o consumo recreativo por adultos nas ruas públicas, com restrições semelhantes às do tabaco.