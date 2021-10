Magno Sousa venceu prova dos 45 km com o tempo 5:08,34

Magno Sousa, do Clube Escolande Santana, venceu a prova dos 45 km do Ecotrail Funchal – Madeira, com o tempo 5:08,34

"A prova no todo foi bastante difícil porque tive sempre por perto os 2. e 3. classificados, que são atletas bastante fortes. Acabei por chegar quase sem forças, mas foi bastante interessante. As suas subidas foram bastante difíceis e também a grande descida praticamente até ao nível do mar. Tirando isso correu bem, as forças eque começaram a faltar", afirmou.