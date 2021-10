Conheça o horário dos centros de vacinação da RAM numa altura em que está a ser administrada terceira dose

No âmbito da campanha de vacinação contra a covid-19, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil relembra que, neste momento, está a decorrer o reforço da vacina contra a covid-19 na RAM.

A terceira dose está a ser administrada aos grupos com idade igual ou superior a 60 anos e a pessoas com mais de 50 anos com patologias acrescido, entre outros grupos prioritários.

Este reforço deve acontecer seis meses após a segunda dose da vacina.

Assim, de 24 a 30 de Outubro, os centros de vacinação da RAM irão funcionar com o seguinte horário:

- Dia 24 de Outubro (domingo)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00-14h:00

- Dia 25 de Outubro (segunda-feira)

Centro de Vacinação de Machico – horário: 13h:00-18h:00

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

- Dia 26 de Outubro (terça-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação da Calheta- horário: 09h:00-16h:00

Centro de Vacinação de São Vicente – horário: 11h:00-16h:00

- Dia 27 de Outubro (quarta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação do Porto Moniz – horário: 10h:00- 15h:30

- Dia 28 de Outubro (quinta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação de Santana – horário: 09h:00-15h:00

Centro de Vacinação de Santa Cruz – horário: 09h:00-18h:00

- Dia 29 de Outubro (sexta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação da Ponta do Sol- horário: 12h:00-17h:00

Centro de Vacinação do Porto Santo – horário: 09h:30-15h:00

- Dia 30 de Outubro (sábado)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00-18h:00

Centro de Vacinação de Câmara de Lobos – horário: 09h:00-17h:00

Centro de Vacinação de Santa Cruz – horário: 09h:00-17h:00

Centro de Vacinação de Machico – horário: 09h:00-16h:00

Centro de Vacinação da Ribeira Brava (local: Centro de Saúde da Ribeira Brava)– horário: 09h:00-12h:00

Além disso, solicita a todas as pessoas, que ainda não foram vacinadas, residentes na RAM, que tentem privilegiar estes horários nos dias mencionados.

Recorda ainda que a vacina contra a covid-19 pode ser administrada a todos os residentes, a partir dos 12 anos (inclusive), em qualquer centro de vacinação na RAM.