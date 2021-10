Índia atinge mil milhões de doses administradas da vacina

A Índia administrou até hoje mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19, anunciou o Ministério da Saúde indiano, seis meses depois de um surto que quase levou ao colapso do sistema de saúde.

De acordo com o Governo indiano, cerca de três quartos dos adultos do país, com 1,3 mil milhões de habitantes, receberam uma dose e perto de 30% estão completamente vacinados.

Em abril e maio, a Índia registou mais de 400 mil casos e quatro mil mortes por dia, com vários hospitais incapazes de responder às necessidades e os crematórios cheios.

Atualmente, as autoridades sanitárias indianas estão a registar menos de 15 mil casos por dia e a maioria das atividades regressaram à normalidade.

A Índia é o segundo país a ter administrado mil milhões de doses da vacina depois da China, que contabilizou já mais de 2,3 mil milhões de doses administradas, de acordo com o Governo chinês.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, agradeceu aos profissionais de saúde, ao mesmo tempo que anúncios especiais foram difundidos em estações e aeroportos, e os monumentos foram iluminados com as cores do país para assinalar esta etapa importante.

O ministro da Saúde indiano, Mansukh Mandaviya, deve apresentar uma canção inédita interpretada pelo cantor Kailash Kher e uma produção audiovisual em Fort Rouge, local histórico de Nova Deli.

A covid-19 provocou pelo menos 4.910.200 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.109 pessoas e foram contabilizados 1.081.856 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.