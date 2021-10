RAM acompanha medida que confere desconto nos combustíveis através do IVAucher

O Governo Regional anunciou, hoje, que irá acompanhar as medidas anunciadas pelo Governo da República, que conferem desconto nos combustíveis através do IVAucher.

"As medidas anunciadas pelo Governo da República, no que se refere ao desconto de 10 cêntimos por litro no preço dos combustíveis, até um máximo de 50 litros por mês, a ser transferido para a conta das famílias através do IVAucher, serão acompanhas pelo Executivo regional, relativamente aos beneficiários que tenham sede ou residência na Madeira", refere uma nota do gabinete do secretário regional das Finanças.

A mesma nota confirma a descida do preço dos combustíveis na próxima semana, em virtude da publicação, hoje, em Jornal Oficial, da Portaria 675/2021, que fixa os preços dos mesmos para a próxima semana e de onde resulta uma redução de 4 cêntimos para a gasolina e 2 cêntimos para o gasóleo, através da redução da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na Região.