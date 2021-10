Centros de vacinação da RAM com horário alargado de 17 a 23 de Outubro

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que, a partir de hoje, dia 17, e até ao próximo dia 27 de Outubro, os Centros de Vacinação da RAM irão funcionar em horário alargado.

O objectivo, conforme explica a autoridade regional de saúde em nota de imprensa, é "disponibilizar mais possibilidades de horários à população para que possam fazer a sua vacinação em segurança, e de forma célere".

Este domingo, o Centro de Vacinação do Tecnopolo está aberto entre as 09 e as 14 horas.

Refira-se também que nestes espaços é possível fazer a vacina contra a gripe ou a vacina contra a covid-19. A vacinação está a decorrer na modalidade de "casa aberta", ou seja não é necessário agendar.

A secretaria realça ainda que, no âmbito da campanha de vacinação contra a covid-19, já é possível fazer o reforço da vacina contra o novo coronavírus.

"A terceira dose está a ser administrada aos grupos prioritários com idade igual ou superior a 60 anos e a pessoas com mais de 50 anos com patologia crónica, para além dos profissionais de saúde e da proteção civil", precisa a mesma nota.

Horários dos centros de vacinação

- Dia 17 de outubro (domingo)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00-14h:00

- Dia 18 de outubro (segunda-feira)

Centro de Vacinação de Machico – horário: 13h:00-18h:00

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

- Dia 19 de outubro (terça-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação da Calheta- horário: 09h:00-16h:00

Centro de Vacinação de São Vicente – horário: 11h:00-16h:00

- Dia 20 de outubro (quarta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação do Porto Moniz – horário: 10h:00- 15h:30

Centro de Vacinação de Santa Cruz – horário: 09h:00-18h:00

- Dia 21 de outubro (quinta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação de Santana – horário: 09h:00-15h:00

- Dia 22 de outubro (sexta-feira)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00- 18h:00

Centro de Vacinação da Ponta do Sol- horário: 12h:00-17h:00

- Dia 23 de outubro (sábado)

Centro de Vacinação do Funchal – horário: 09h:00-18h:00

Centro de Vacinação de Câmara de Lobos – horário: 09h:00-17h:00

Centro de Vacinação de Santa Cruz – horário: 09h:00-17h:00

Centro de Vacinação de Machico – horário: 09h:00-16h:00

Centro de Vacinação da Ribeira Brava (local: Centro de Saúde da Ribeira Brava)– horário: 09h:00-12h:00

Solicitamos a todas as pessoas que ainda não foram vacinadas, residentes na RAM, tentem privilegiar estes horários nos dias mencionados.

Para mais informações contactar a linha SRS VACINA COVID-19 (800 210 263).