Testes antigénio nos portos e aeroportos da RAM vão continuar a ser pagos pelo Governo Regional

O Governo Regional (GR) vai continuar a suportar os encargos com os testes obrigatórios aos passageiros elegíveis que desembarquem nos portos e aeroportos da Região, pelo menos até ao final do presente ano.

Garantia dada esta tarde pelo presidente do GR, à margem da inauguração da empresa Unbeatable Reasons Unipessoal Lda, situada no Edifício O Liberal – Parque Empresarial PEZO Lote 6, Câmara de Lobos.

“Aqui na RAM vai-se manter tudo como está, com excepção da alteração [do teste] para o antigénio”, a vigorar a partir do dia 1 de Novembro, em vez do actual teste PCR.

“Quer nos portos e aeroportos continua tudo a ser assumido pelo governo [regional] até 31 de Dezembro”, assegurou Miguel Albuquerque.