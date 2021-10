Aprovado orçamento da Assembleia da República para 2022

Os deputados aprovaram hoje o orçamento da Assembleia da República para 2022, que prevê uma despesa total de 118,2 milhões de euros, destinando-se a maioria deste valor a despesas de funcionamento e investimento.

De acordo com o mapa da despesa do orçamento do parlamento para o próximo ano, anexo à resolução da Assembleia da República hoje aprovada, estão previstos 118,2 milhões de euros de despesa total.

Deste valor, 90,2 milhões são despesas de funcionamento e investimento e 28 milhões de euros é a rubrica total para despesa com entidades autónomas e subvenções estatais.

Destes últimos, quase 14 milhões de euros são destinados aos grupos parlamentares através de subvenções e 166 mil euros estão previstos para as forças políticas não representadas no parlamento.

O orçamento da Assembleia da República foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos a favor das restantes bancadas e deputados.

No final da votação, o presidente da Assembleia da República comentou: "já temos um orçamento aprovado".

No mapa IV da proposta de Orçamento do Estado para 2022 que o Governo entregou no parlamento na segunda-feira, foi inscrita uma dotação da Assembleia da República de 98,4 milhões de euros.

O Orçamento da Assembleia da República para 2021, aprovado há um ano, previa 160,8 milhões de euros de despesas: cerca de 90,3 milhões de euros de despesa de funcionamento e de investimento e 70,5 milhões de euros de despesa com entidades autónomas e subvenções estatais.