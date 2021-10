De acordo com as informações recolhidas junto do Marítimo, 90 sócios do clube regularizaram ao longo do dia o pagamento das quotas, para poderem votar.

Durante a manhã, 48 e durante a tarde mais 42.

O pagamento podia ser feito até às 17 horas. Alguns já votaram. Os que regularizaram a situação durante a tarde só podiam votar depois das 18 horas e estão agora na fila.