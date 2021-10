Madeira já regista grande procura para Natal e Fim-do-Ano

O secretário regional do Turismo mostra-se satisfeito com os sinais que estão a ser dados por parte dos mercados internacionais em relação à procura pela Madeira como destino para o Natal e Fim-do ano.

Esta retoma é também um bom indicativo sobre a operação turística do próximo ano, em que se pretende voltar a realizar os principais cartazes nas datas habituais. "Ainda esta semana falámos com a Tap, informando sobre as datas em que se espera maior procura e pedindo um reforço da operação nessas épocas", frisou Eduardo Jesus à margem da inauguração da exposicao 'De. Nível, Passagens de António Aragão no Museu de Arte Sacra da Madeira'.

O governante revelou também que ainda há 21 unidades hoteleiras encerradas na Região, seja por motivo de obras, insolvência ou decisão dos proprietários para retoma mais tardia.