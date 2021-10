Madeira não regista nenhum caso da nova subvariante da variante Delta

A Região ainda não detectou nenhum caso da nova subvariante da variante Delta, a AY4.2, já detectada em nove pessoas no continente.

Lembrando que as amostras da Madeira são enviadas para Lisboa, o secretário regional da Saúde ainda não tem conhecimento de nenhum caso na Região.

“As nossas amostras do laboratório do Sesaram são enviadas sempre para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Foi assim que descobrimos pela primeira vez a variante do Reino Unido, em Dezembro de 2020. Foi a primeira zona do país onde ela apareceu e, depoi,s verificou-se que estava disseminada por todo o país. Continuamos a mandar as nossas amostras e estamos a espera da análise do índice e se, eventualmente, algumas das amostras que estão constantemente a ser enviadas contêm esta subvariante”, disse Pedro Ramos, esta tarde, à margem da apresentação do Mama Help - um movimento que chega agora à Madeira para ajudar os doentes diagnosticados com cancro da mama.

Pedro Ramos sublinhou a importância da vacinação contra a Covid-19, também como protecção contra novas variantes e subvariantes: “Todas as que estão a surgir resultam de poderem se propagar nas populações onde a vacina não está ainda completada ou ainda não foi iniciada. Este é o grande problema da Covid-19 nas populações que recusam a vacina. O vírus continuará a encontrar um terreno para se poder propagar”.

Na semana de 27 de Setembro esta subvariante já perfazia 6% dos novos casos no Reino Unido. Há indicações de que a AY4.2 é entre 10 a 20% mais contagiosa.