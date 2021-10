Longas filas têm as manhãs na via rápida

As manhãs dos dias de semana têm sido, invariavelmente, marcadas por enormes filas de trânsito, sobretudo no sentido Este - Oeste. Quem vem de Santana, Machico e Santa Cruz e tem mesmo de fazer a Via Rápida para chegar ao Funchal a este hora, sabe que vai encontrar congestionamento.

As filas de trânsito, nas duas faixas de rodagem, chegam a estender-se em marcha lenta por um, dois, ou mais quilómetros, independente de haver algum acidente. É apenas trânsito a avolumar com as horas a passar, sobretudo antes das 8h00 e pelo menos até pouco antes das 9h00.

É o que acontece hoje, embora já tenha passado a primeira hora mais complicada sem qualquer incidente, neste momento o tráfego na via rápida é bastante complicada, ainda que sem incidentes, de uma forma ou de outra acaba por escoar com mais demora ou alguma rapidez.

Depois há que enfrentar o trânsito dentro da cidade do Funchal, numa hora em que os principais acessos vindos precisamente da Via Rápida estão bastante condicionados. Nomeadamente a Rotunda do Hospital, a Rotunda da Cruz Vermelha, a rotunda que junta a Rua Conde Carvalhal à Avenida Santiago Menor e a rotunda entre as ruas Dr. Pita e das Virtudes.