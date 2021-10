Alberto João Jardim diz que esta proposta de OE2022 ‘é uma vergonha’

O presidente honorário do PSD, hoje agraciado com o Prémio Emanuel Rodrigues, é da opinião de que a proposta apresentada para o Orçamento do Estado para 2022 é uma “vergonha”.

“Está na altura de o país levar um safanão e o Governo da República cair”, assevera. Perante o medo de que se o Governo caísse perder-se-iam fundos, Alberto João Jardim diz que “os fundos nunca se perdem, ficam é outros prazos de aproveitamento e uso dos fundos.”

No momento em que a classe média está a ganhar confiança, no momento em que não está mais para aturar esta situação de pagar impostos para pagar a subsidiodependência, e criar não só eleitorado fixo ao Partido Socialista, mas criar também mão-de-obra barata para o grande capital, a classe média está a anunciar uma série de greves, que eu apoio todas, porque o sistema tem de levar um safanão. Não se pode continuar assim! Alberto João Jardim



Alberto João Jardim disse, ainda, em jeito de conclusão, que recusa que o seu país ‘seja governado por entendimentos entre socialistas e comunistas’.