José Manuel Rodrigues diz que "resultado das autárquicas reforçou coligação" com PSD

O presidente do CDS Madeira, José Manuel Rodrigues, afirmou ontem à noite, na abertura do Congresso da Juventude Popular (JP), que o resultado das eleições autárquicas reforçou a coligação que sustenta o actual Governo da Madeira.

No encontro, que reúne no Porto Santo mais de uma centena de jovens, o dirigente centrista madeirense destacou a "importante participação" do CDS "na vitória das coligações PSD/CDS nalgumas câmaras da Região".

“O CDS deu um grande contributo para a vitória da coligação no Funchal e para a mobilização do eleitorado de direita noutros concelhos”, vincou.

José Manuel Rodrigues disse ainda que o PSD e o CDS "deram um exemplo de como se pode construir um projeto vencedor de centro-direita em Portugal, sem ceder a populismos e a extremismos", defendendo que PSD e CDS devem discutir nos próximos congressos o futuro da Coligação de Governo.

“Os partidos não são um fim em si mesmos; os partidos são um meio para trabalhar para o Bem Comum e para melhorar a vida das populações”, assinalou na sua intervenção, entusiasticamente aplaudida pelos jovens.

Neste âmbito, declarou que "o sucesso do PSD e do CDS deve-se muito ao trabalho das suas juventudes e à forma como conseguiram mobilizar os jovens para o projecto da coligação".

Destacou ainda a "grande vitória" do CDS em Santana, mas apelou a um "reforço da organização do CDS em toda a Região" e pediu um "maior apoio do partido à Juventude Popular".

O dirigente centrista defende mais “Marca CDS” na governação da Madeira, "com redução de impostos, mais apoio às empresas, criação de emprego melhor remunerado para os jovens e correção das desigualdades sociais".

José Manuel Rodrigues advogou também "uma revisão da Constituição para libertar a Lei Fundamental do país de preconceitos ideológicos e adaptá-la aos novos tempos", e disse que "os jovens devem estar na linha da frente da defesa dos interesses da luta por mais Autonomia para a Madeira e para os Açores".