Rodrigues congratula-se com eleição da Madeira como 'Melhor Destino Insular da Europa 2021'

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, congratula-se com a eleição da Madeira como 'Melhor Destino Insular da Europa 2021'.

No seu entender, o prémio atribuído pela 'World Travel Awards' "é a reafirmação da Região enquanto destino seguro e de excelência, mesmo em tempo de pandemia e de crise internacional".

"Aos madeirenses e porto-santenses agradeço a arte de bem receber e a todos os que trabalham no sector manifesto também a minha gratidão pelo empenho, pela dedicação numa conjuntura difícil para todos, e pelo cuidado com a valorização da cultura, da paisagem e da identidade regional, marcas únicas que fazem afirmar internacionalmente a excelência do destino", disse através de uma nota de imprensa, frisando que "este galardão deve encher todos de orgulho".