Pavilhão da Flor recebeu a visita de 40 mil pessoas

O Pavilhão da Flor, instalado no Largo do Chafariz, no Funchal, já foi visitado por cerca de 40 mil pessoas. Os dados foram avançados por Humberto Vasconcelos na entrega de prémios da 66.ª Exposição e Concurso de Produção Florícola Regional e de Arranjos Florais 2021.

Esta instalação conta com 887 exemplares de 29 expositores e hoje premiou vários participantes. “Foram entregues 99 prémios, entre plantas vivas em vaso, hastes cortadas e arranjos florias, num pavilhão que conta com coleções únicas, que merecem ser divulgadas e premiadas por tudo aquilo que representam”, vincou o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que se fez acompanhar pelo Secretário Regional do Turismo e Cultura.

“Resulta da estreita colaboração entre duas secretarias, na valorização e promoção de uma Região. Estamos a mostrar àqueles que nos visitam a importância que as flores têm para o nosso destino”, lembrou o governante.

Eduardo Jesus fez também questão de ressalvar a “grande cooperação que existe entre as secretarias” e sublinhou que “a Festa da Flor é um dos eventos mais importantes do calendário da Direção Regional do Turismo, constituído por um conjunto de iniciativas que a fortalecem ano após ano”.

“Além do cortejo alegórico da Flor temos outras componentes de relevo, como acontece com a Exposição da Flor, que tem as suas origens na década de 50 no Ateneu Comercial do Funchal. Por isso, é muito importante premiar aqueles que mais se evidenciaram com a produção das suas flores", vincou Eduardo Jesus.