'Grupos da Flor' estão de volta à Praça CR7 e Heliporto neste fim-de-semana

A Festa da Flor 2021 prossegue, este fim-de-semana, com a actuações dos 'Grupos da Flor' a emprestar o seu colorido à 'baixa' do Funchal, nomeadamente à Praça CR7 e ao Heliporto (junto ao Cais 8).

Para este sábado, dia 16 de Outubro, estão agendadas as actuações dos grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Turma do Funil 'O Mundo da Imaginação', entre as 15 e as 16 horas, na Praça CR7.

Seguem-se, no mesmo local, as presentações dos grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim', entre as 16h30 e as 17h30.

A partir das 18 horas, actuam dos grupos Poeira de Enigmas 'Semeando Sonhos' e Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim'.

No Heliporto actuam os grupos Caneca Furada 'Madeira, Alegria das Cores' e Poeira de Enigmas 'Semeando Sonhos', primeiro entre as 15 e as 16 horas e, novamente, entre as 16h30 e as 17h30.

Para terminar o dia actuam, entre as 18 e as 19 horas, no Heliporto, os grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Turma do Funil 'O Mundo da Imaginação'.

Amanhã, dia 17 de Outubro voltam a haver actuações nos mesmos espaços. A saber:

Praça CR7

15h00 - 16h00 Actuação dos grupos Caneca Furada 'Madeira, Alegria das Cores' e Poeira de Enigmas 'Semeando Sonhos'

16h30 - 17h30 Actuação dos grupos Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim' e Caneca Furada 'Madeira, Alegria das Cores'

Heliporto

15h00 - 16h00 Actuação dos grupos Turma do Funil 'O Mundo da Imaginação' e Batucada da Madeira 'Maravilhosas flores do meu jardim'

16h30 - 17h30 Actuação dos grupos Sorrisos de Fantasia 'Wonderland' e Turma do Funil 'O Mundo da Imaginação'