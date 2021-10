Escola da Lombada da Ponta do Sol recebeu workshop sobre JavaScript

A Escola B1/PE da Lombada da Ponta Sol promoveu, ontem, um workshop 'Codeguppy | Desenhar com JavaScript', no âmbito das Tecnologias de Informação e Educação, com a visita do professor Rodolfo Pinto.

"A integração de uma linguagem de programação nestes contextos educativos seráá um marco desafiante no desenvolvimento de outro tipo de competências nos nossos alunos. A programação é cada vez mais uma habilidade essencial nos dias de hoje e ao aprenderem a programar, poderão melhorar as habilidades ao nível da resolução de problemas, da matemática e da escrita (em inglês)", indica nota do estabelecimento de ensino.

Para o desenvolvimento deste workshop era necessário que os alunos conhecessem um conjunto de palavras, que puderam ser trabalhadas em cooperação com o professor da língua inglesa. "Aprender a programar é cada vez mais considerado um domínio importante e fundamental na educação dos nossos alunos. Ao criarmos condições excecionais, poderemos ajudar a democratizar a aprendizagem e a desenvolver as competências necessárias para fazer parte, e ter sucesso, de um mundo impulsionado pela tecnologia", refere.

Termina indicando que "nesta perspectiva, e com o objectivo de continuar a potencializar a contextualização, a integração e desenvolvimento das Ciências da Computação no contexto educativo, estão a ser disponibilizadas um conjunto de propostas educativas para o ano lectivo 2021/2022. Estas estão focadas em sessões práticas, para serem enquadradas em contexto de sala de aula com os alunos".