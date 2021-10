Al Hilal de Leonardo Jardim defronta Al Nassr de Pedro Emanuel nas 'meias' da Liga asiática

O Al Hilal, orientado pelo português Leonardo Jardim, venceu ontem por 3-0 o Persepolis, do Irão, e vai disputar as meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol com o Al Nassr, do compatriota Pedro Emanuel.

A meia-final saudita 'falará português' uma vez que o Al Hilal de Leonardo Jardim irá disputar o acesso à final frente ao Al Nassr de Pedro Emanuel, que se apurou com uma goleada por 5-1 sobre o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

A formação saudita do Al Hilal, com os ex-FC Porto Moussa Marega e ex-Sporting Matheus Pereira a titulares, chegou à vantagem por Salem Al-Dawsari (1-0), aos 27 minutos, e aumentou para 3-0 com dois golos do francês Gomis, aos 50 e 70.

No primeiro jogo dos 'quartos', o Al Nassr chegou ao intervalo em vantagem, com um golo do avançado marroquino Hamdallah, aos sete minutos, e confirmou o apuramento com três tentos de 'rajada' no arranque da segunda parte, com o uzbequistanês Masharipov a bisar, aos 52 e 65 minutos, com Asiri também a contribuir, aos 56.

Na reta final da partida, Al-Najei, aos 75 minutos, fez o quinto da equipa de Pedro Emanuel, enquanto Matar reduziu para o Al Wahda já nos descontos, aos 90+3.

Al Hilal e Al Nassr disputam terça-feira a primeira meia-final da Liga dos Campeões asiática.