Equipa de Leonardo Jardim na final da Liga dos Campeões da Ásia

O Al Hilal, formação orientada pelo técnico madeirense, Leonardo Jardim, garantiu esta noite o apuramento para a final da Liga dos Campeões da Ásia.

Na primeira meia-final da competição o Al Hilal veio a vencer o Al Nassr, equipa treinada por outro português, Pedro Emanuel, por 2-1 rumando assim à final que está agendada para 23 de Novembro.

Leonardo Jardim contou com os 'cnhecidos', Moussa Marega e Matheus Pereira no onze titular e seria m,esmo o ex-avançado do Marítimo e do FC Porto a apontar o golo inaugural, ao minuto 17.

Na segunda parte, aos 50 minutos, o ex-benfiquista Anderson Talisca empatou para o Al Nassr mas o Al Hilal chegaria de novo à vantagem, desta feita por intermédio de Al Dawsari, aos 71.

A formação do técnico madeirense espera agora pelo duelo entre o Ulsan Hyundai e Pohang Steelers, ambas equipas da Coreia do Sul, para saber que será o seu adversário na grande final.