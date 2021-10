Êxitos de João Pedro Paixão cativam jovens para o golfe no Porto Santo

Os êxitos alcançados pelo golfista João Pedro Paixão têm servido de inspiração para muitos jovens se iniciarem na prática do golfe no Porto Santo.

Com apenas 18 anos, João Pedro Paixão, que recentemente fez dois hole in one’ nos buracos 14 e 11 do campo de golfe do Porto Santo, tem vindo a colaborar com o director do referido campo e profissional de golfe Andrew Oliveira, que neste momento tem mais 15 alunos a se iniciarem nesta modalidade. O jogador sabe que poderá ser o exemplo para os mais jovens e quando pode aparece no ‘drive range’, quando os jovens estão treinar. “Vou tentar ajudá-los a chegarem ao meu nível, a fazerem o mesmo que fiz até agora”, adianta.

João Pedro Paixão recorda que se iniciou na prática da modalidade pela mão de José Rosado. “Estava a dar um passeio pelo campo e o senhor Rosado convidou-me para jogar. Desde aí comecei a jogar e também a ter treinos com o Andrew Oliveira”, explica o jogador, acrescentando que o treinador o tem ajudado muito. “Acho que com a ajuda dele vou conseguir ir mais longe”.

O jovem praticante considera que o golfe tem um futuro risonho na ilha. “Se vierem mais jovens isso vai ajudar a modalidade a crescer, acho que também deviam fazer mais campanhas para chamar ainda mais praticantes para o golfe”, adianta.

De resto, desde que as restrições à Covid-19 foram sendo aliviadas, há um aumento no número de jogadores que procuram o campo, não só madeirenses mas também os turistas dinamarqueses, o que veio trazer mais dinâmica ao campo de golfe, e, por conseguinte, mais projeção da modalidade e da ilha lá fora. Neste particular, João Pedro Paixão tem a noção de que o campo de golfe tem tido um papel fundamental para promover o nome da ilha do Porto Santo além-fronteiras. “Sim tenho essa impressão, acho que os dinamarqueses e outros estrangeiros que vêm cá jogar têm ajudado, e muito, na divulgação do campo e da nossa ilha lá fora”.