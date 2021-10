Eduardo Jesus presente na entrega de prémios do Circuito de Golfe Abreu

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente este domingo, dia 17 de Outubro, na entrega de prémios do Circuito de Golfe Abreu, cuja segunda etapa decorreu no Clube de Golfe do Santo da Serra com cerca de 46 participantes. De realçar que a Madeira é o destino oficial do evento este ano.

Ao usar da palavra, o governante agradeceu ao campo de golfe “pelo serviço que presta à Região, dando a possibilidade de nos afirmarmos como um destino de golfe, correspondendo ao trabalho que tem vindo a ser feito pela Associação de Promoção da Madeira, que estruturou o produto golfe e começou a promovê-lo como nunca antes tinha sido feito na Madeira. E naturalmente que esta infraestrutura desportiva deixa um contributo que tem de ser reconhecido publicamente”.

Eduardo Jesus dirigiu-se igualmente ao Grupo Abreu que afirma ser “um parceiro de longa data com a Madeira", destacando a sua relevância num "momento particularmente diferente e difícil, que foi o relançamento de toda a actividade turística, depois do grande choque pandémico”.

O governante disse que este contributo ficou bem patente “pela forma como conquistamos expressivamente o mercado nacional, onde são líderes, e onde, naturalmente, através da colaboração do grupo Abreu, a Madeira conseguiu os resultados obtidos, que são já públicos referentes ao mês de Agosto”.

Fez também referência à operação do Porto Santo, onde a Abreu esteve presente, “que fez movimentar milhares de pessoas de Portugal continental, e onde também foi responsável pelo sucesso que conseguimos”.

Eduardo Jesus sublinhou ainda que "o trabalho não parou por ali" e que o grupo “está já a comercializar os charters do final do ano para a Madeira", um dos motivos que levou o secretário a visitar a ExpoAbreu, em Lisboa, na semana passada.

A 1.ª etapa aconteceu no Montebelo Golf, em Viseu, no dia 9 do corrente mês, e agora seguem-se as etapas no Estela Golf Club, na Póvoa do Varzim, no próximo dia 23, no Guardian Bom Sucesso, em Óbidos, no dia 30, e termina com a grande final no Vidago Golf Palace, no dia 6 de novembro, no Vidago.