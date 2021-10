Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Orçamento no seu bolso proposta para 2022: Mexidas nos escalões rendem 50 euros de IRS"

- "Poupança anual dos contribuintes com alívio no imposto sobre rendimentos"

- "Empresas beneficiam do fim do pagamento especial por conta"

- "Ex-ministro sai da prisão: Perdão político safa Vara"

- "Porto: Jovem morre após ser espancado na noite"

- "Estafeta ataca loja de relógios: Assalto milionário leva 100 mil euros no Colombo"

- "Negócios com o clube Tombense: Justiça investiga milhões do FC Porto para o Brasil"

- "Quer evitar novo 'apagão': Jesus avisa Darwin para manter foco no Benfica"

- "Em quinze dias: Sporting prepara ciclo infernal de cinco jogos"

- "Assassinou a mãe: Esquizofrenia livra homicida da cadeia"

- "Pandemia: 690 mil prioritários na 3.ª dose da vacina"

Público:

- "OE reduz défice, mas gasto do Estado sobe com herança da pandemia"

- "CP abate 1800 milhões à dívida"

- "Saúde recebe mais 703 milhões"

- "Aumento de 50 euros para salários de técnicos superiores"

- "'Brexit': Tensão entre UE e Reino Unido agrava-se em torno da Irlanda"

- "Justiça: Armando Vara libertado pela clemência da 'lei covid'"

- "Crise climática: OMS quer ver a saúde humana no centro das negociações"

- "Seara Nova: Quem era o Pedro da Silveira que espiava a favor da PIDE?"

Diário de Notícias:

- "Orçamento do Estado 2022. 700ME: Reforço do Serviço Nacional de Saúde; 150ME: Alívio no IRS para classe média. Subida de 10E nas pensões só em agosto"

- "Política: A candidatura de Paulo Rangel à liderança do PSD é 'irreversível'"

- "Defesa: Gouveia e Melo voltou ao EMGFA e já tem planos para a nova Marinha"

- "Nobel da Economia: Investigação que provou que salário mínimo não reduz emprego premiada"

- "NBA: Irving recusa ser vacinado. Vai perder meia temporada e 15 milhões de euros"

- "Análise Argélia-França: Macron ajuda Presidente argelino a ficar bem na fotografia da política interna"

Jornal de Notícias:

- "Novo IRS só beneficia 1,5 milhões de famílias"

- "Pensões: Atualização para quem ganha até 878 euros e aumento extra para as mais baixas"

- "Creches: Gratuitidade para filhos de agregados carenciados"

- "Automóvel: Comprar e andar de carro vai ficar mais caro"

- "Comércio definha na Baixa do Porto"

- "Europa: Partidos da Direita populista em queda"

- "Vara: Antigo ministro deixa prisão a meio da pena"

- "Seleção: Fernando Santos espera Luxemburgo aguerrido"

- "BES: Infrações correm risco de prescrever e Salgado não paga multas"

- "Tragédia: Droga fatal para jovens em Macedo de Cavaleiros"

- "Invicta: Amigos choram morte de estudante agredido junto a discoteca"

Inevitável:

- "OE 2022. Governo mexe nos escalões de IRS e 3.º escalão será de 26,5%"

- "Sete sindicatos dos enfermeiros unem-se para luta 'dura'"

- "Candidaturas para InterRail à borla começam hoje"

- "Combustíveis vão continuar a aumentar"

- "Juiz anti-confinamento vai recorrer da expulsão"

- "Inglaterra. Newcastle prepara-se para uma aventura das arábias"

- "República Checa. Caos político no rescaldo dos Pandora Papers"

- "Justiça. Armando Vara foi libertado e não pensa voltar à cadeia"

Negócios:

- "Orçamento do Estado 2022: Novos escalões de IRS abrangem 47% dos contribuintes"

- "Empresas vão poder pagar execuções fiscais em cinco anos"

- "Micro e PME escapam a agravação das tributações autónomas"

- "IRS Jovem vai ser alargado"

- "Valor das bolsas de mestrado triplica"

- "Banco de Portugal: Processos contra o BES já valeram multas de 27 milhões"

- "Transportes: DPD vai ter um novo 'hub' de encomendas em Lisboa"

- "Mobiliário: Laskasas abre em Moscovo e avança com hotel no Porto"

- "Radar África: Angola prepara mexidas na Agência do Petróleo"

Record:

- "Cabeça limpa: Leões respiram confiança na paragem internacional"

- "Benfica: Rui Costa sem descanso: Esteve no Seixal de manhã e à tarde na missa em memória de Ângelo"

- "Rodrigo Pinho volta na Taça"

- "FC Porto: Mbemba otimista"

- "Portugal-Luxemburgo: Ronaldo frente a um dos melhores clientes"

- "Diogo Jota de fora: 'Jogo com grau de dificuldade elevado', Fernando Santos cauteloso"

O Jogo:

- "'Marchesín dá prioridade à equipa', Santiago Silva jogou com o argentino no Lanús e destaca força mental. Para reagir à perda da titularidade"

- "Portugal-Luxemburgo: 'Temos três finais para ir ao Mundial', Fernando Santos avisa para um adversário 'bem estruturado' e pede concentração máxima"

- "Benfica: SAD com duas baixas à vista"

- "Sporting: 'Reeleição? Isso é uma decisão dos sócios', André Bernardo, administrador da SAD, deixa no ar recandidatura do atual elenco"

- "Braga: Pandemia refletiu-se nas contas"

- "Boavista: 'Somos fortes e queremos mais', Sebastián Perez"

A Bola:

- "Onde tudo começou: Fomos ao berço de Pedro Porro o foguete de Don Benito"

- "Benfica: Soares de Oliveira quer sair"

- "Portugal-Luxemburgo: 'Faltam três finais', Fernando Santos"

- "'Estou disponível para falar com Rui Costa', John Textor continua a querer comprar 25 por cento das ações, mas já admite 'outro tipo de investimento'"

- "FC Porto: Mbemba sem lesão grave"