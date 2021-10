UMa aproxima-se do meio empresarial

A Universidade da Madeira (UMa) deu esta quarta-feira mais um passo na aproximação ao mundo empresarial, através da assinatura de um protocolo de parceria com o GRACE – Empresas Responsáveis, uma associação empresarial que actua nas áeras da responsabilidade social e sustentabilidade.

Na ocasião, Pedro Frazão, membro da direcção do GRACE, em representação do Grupo Sousa, congratulou-se com a adesão da UMa ao projecto Uni.Network, naquilo que classificou de “acto singelo, mas que traduz um passo importante”. O objetivo passa, em parte, por sensibilizar os alunos daquela academia para os temas da responsabilidade social e da sustentabilidade corporativa.

Já o Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, evidenciou a importância da assinatura deste protocolo, bem como no esforço que tem sido desenvolvido para integrar nos curricula as competências sociais ligadas a estas temáticas.

O projecto Uni.Network foi lançado em 2015 com o objectivo de aproximar o meio académico do universo empresarial, contando hoje com 30 instituições do ensino superior de todo o país, às quais se junta, agora, também a Madeira.