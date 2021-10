"Nenhuma chantagem foi feita pela Coligação Funchal Sempre à Frente"

A Coligação 'Funchal Sempre à Frente' reagiu, em comunicado, à suspensão da tomada de posse da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

"A Coligação Funchal Sempre à Frente lamenta que o Partido Socialista e a Coligação que encabeçou à Câmara Municipal do Funchal, sendo incapaz de assegurar o voto dos membros que foram eleitos nas suas próprias listas, tente criar “cortinas de fumo” para disfarçar dissidências e divergências internas", começa por adiantar o comunicado enviado à comunicação social.



"Os resultados eleitorais do pretérito dia 26 de setembro determinaram que, na Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior, a Coligação Confiança, composta por vários partidos (entre outros, o PS, o BE e o PAN), obtivesse 7 dos 13 lugares e a Coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP) obtivesse 6 dos 13 lugares.



A Coligação Funchal Sempre à Frente, como tal, não tem que viabilizar nem assegurar os compromissos e os projetos dos seus adversários e, muito menos, legitimar com o seu voto, soluções que violam a legislação, nomeadamente a lei da paridade.



Essa manifesta incapacidade em encontrar soluções dentro da coligação que encabeçou, é a prova que o Partido Socialista não merece a confiança dos Funchalenses e não tem capacidade para liderar a Junta de Freguesia, como se constata pela sucessão de trapalhadas que se verificou no ato de posse, provocadas única e exclusivamente por culpa dos próprios.



Apresentada uma lista única para a Junta de Freguesia (da Coligação Confiança), esta não logrou obter a maioria dos votos, sendo que recebeu 6 votos a favor, 6 votos contra, e um voto branco, daqui resultando que um dos membros eleitos pela Coligação Confiança não deu o seu voto de confiança a essa lista.



Não deixa de ser assaz perturbador de como a Coligação Confiança, que não sabe honrar os seus próprios compromissos e promessas aos membros da sua própria lista de candidatos, queira culpar a Coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP) do seu próprio falhanço.



Refira-se que nenhuma chantagem foi feita pela Coligação Funchal Sempre à Frente, como foi publicamente afirmado pelo presidente da concelhia do PS Funchal, Gonçalo Jardim, antes tendo sido apresentada uma proposta de acordo pela Coligação Funchal Sempre à Frente, para que se chegasse a consensos e, assim, se terminasse com a teimosia de um dos membros da própria lista da Coligação Confiança em não viabilizar a lista por esta apresentada para a Junta de Freguesia.



Por outro lado, na informação pública hoje veiculada, é referido que o PS apresenta uma solução de executivo para a Junta de Santa Maria Maior com o PAN, resultado da intransigência do Bloco de Esquerda (BE) em fazer parte da equipa da junta com um determinado elemento, o que levaria ao incumprimento da Lei da Paridade.



Cumpre referir que a Coligação Funchal Sempre à Frente não pactuará com nenhuma ilegalidade, sendo que qualquer solução para a Junta que não respeite a lei da paridade, mesmo que deliberada por maioria, é nula (nos casos em que a observância da lei seja praticável), uma vez que esta lei aplica-se às listas que forem apresentadas para eleição dos vogais das juntas de freguesia."