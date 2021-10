Lançado concurso público para a reabilitação da Praia da Alagoa no Porto da Cruz

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. já lançou o concurso público da empreitada de reabilitação do empreendimento situado na zona balnear da Praia da Alagoa, no Porto da Cruz.

A reabilitação deste espaço de fruição pública visa o melhoramento das infra-estruturas e dos equipamentos de uso colectivo, indispensáveis para garantir o acesso e a segurança de pessoas e bens.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas informa que o prazo fixado para a execução da empreitada é de 90 dias, com o preço base de 128.792,04 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, "sendo que a adjudicação será feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa".

As propostas devem ser entregues até 30 de Outubro de 2021, o procedimento está publicado no sítio do Diário da República.

A presidente da Sociedades Metropolitana de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, sublinha que “esta intervenção irá, com certeza, valorizar ainda mais este espaço já muito procurado para lazer e prática desportiva de mar e que tem vindo a crescer graças às parcerias realizadas na Praia da Alagoa”.

A empreitada integra, designadamente as seguintes componentes:

- Reparação/reabilitação dos equipamentos e infra-estruturas e das áreas envolventes do Complexo da Praia da Alagoa e que servem de apoio à prática desportiva, designadamente surf, lazer, apoio às provas de trail e ultra trail, e do campo polidesportivo de apoio às actividades escolares e desportivas;

- Reparação dos pavimentos, infra-estruturas e instalações sanitárias, repondo as condições de utilização em segurança e conforto por parte dos utentes, designadamente dos desportistas e demais utentes da infra-estrutura;