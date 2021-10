Governo Regional não dá como garantida melhor remuneração aos bombeiros já no próximo ano

Não é ainda certo que os bombeiros na Madeira vão ver a sua remuneração ser aumentada já a partir do próximo ano. O presidente do Governo Regional só se compromete em actualizar as remunerações num período de quatro anos, mas ainda avalia se terá condições orçamentais para iniciar o processo já em 2022.

O compromisso é “analisar nos próximos anos a melhoria das carreiras dos nossos bombeiros”, admitiu hoje Miguel Albuquerque. Um assunto que já mereceu da parte do Governo Regional uma reunião com a Federação de Bombeiros e a garantia de “uma concertação progressiva, à medida das capacidades orçamentais. Vamos analisar já poder iniciar esse processo neste orçamento (OR 2022) no sentido de dotar os nossos homens de um melhor estatuto profissional e sobretudo também de uma melhor remuneração. Mas tem de ser progressivo”, por incapacidade orçamental “para fazer a actualização de uma vez”. O compromisso é “fazer a actualização progressivamente ao longo de quatro anos. Vamos ver se o conseguimos fazer já a partir do próximo orçamento”, disse, à margem da cerimónia de entrega de equipamentos de protecção individual urbano e florestal aos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil.