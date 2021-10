100 idosos da Madeira serão auxiliados por projecto de investigação e inovação europeu

Iniciou-se hoje, no Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, na Nazaré, a avaliação aos pacientes idosos, com mais de 65 anos, que irão participar no projecto SmartBear- Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home.

O projecto está destinado a 100 utentes seniores dos centros de saúde da Região Autónoma da Madeira.

Trata-se de um projecto de investigação e inovação europeu que pretende fornecer uma solução digital inteligente e personalizada para sustentar e apoiar um estilo de vida independente e saudável na comunidade idosa, através do desenvolvimento de uma plataforma inovadora com recurso a dispositivos médicos inteligentes e sensores ambientais contínuos, associados a factores de risco clinicamente significativos em pessoas idosas com diversas comorbidades presentes.

"O projecto pretende recrutar pessoas com mais de 65 anos com algumas comorbidades específicas, neste caso, dor lombar, doença cardiovascular, perturbação de equilíbrio, perda de audição, ansiedade, depressão e algumas alterações cognitivas. Estes pacientes irão receber os dispositivos móveis, médicos e sensores ambientais", explicou a responsável pelo projecto, Andreia Pimenta.

Além disso, os pacientes irão ter uma sessão de treino para a prevenção das lombalgias através do equipamento Medex e no caso daqueles que sofrem de perturbações ao nível do distúrbio de equilíbrio será feito um acompanhamento através de uma plataforma de realidade virtual.

Andreia Pimenta apelou à população sénior que tenha estes problemas de saúde para contactar o seu médico de família e participar no projecto, de forma a potenciar uma vida saudável e independente e contribuir para um melhoramento das patologias.

A avaliação aos pacientes será feita no Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, na Nazaré, e no Centro de Saúde de Machico.

Durante as suas actividades diárias, os participantes recolhem informação sobre a sua saúde, utilizando os equipamentos fornecidos, como o mediador de pressão arterial, balança digital, smartwatch, aparelho auditivo, termómetro digital, oxímetro, entre outros.

O acompanhamento será feito durante um ano.

Para o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, este projecto é ""extremamente importante", sendo "um pontapé de saída da digitação na área da saúde".

O governante destacou o facto de a Madeira ser a primeira região do país a testar este projecto.

"Em Portugal, o projecto está a ser realizado através da Madeira, à semelhança do que acontece em Espanha, França, Itália, Grécia e Roménia. Depois, no final, vamos ver quais são os resultados deste acompanhamento, que está a ser feito mediante os equipamentos que estão a disposição da população mais idosa para contribuir para uma maior qualidade de vida neste escalão etário", frisou.

Na Região Autónoma da Madeira, o projeto é financiado pelo programa Horizon 2020 da União Europeia.