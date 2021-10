Força Aérea transportou cinco doentes na RAM nos últimos sete dias

No decorrer da última semana foram duas dezenas de doentes foram transportados pela Força Aérea, cinco dos quais entre a Madeira e o Porto Santo.

De acordo com a informação divulgada na página oficial da Força Aérea Portuguesa, no total foram realizadas 13 missões (oito delas ocorridas entre ilhas do Arquipélago dos Açores e as restantes cinco, conforme foi referido entre ilhas do Arquipélago da Madeira).

Nestas missões estiveram empenhadas as aeronaves C-295M e EH-101 Merlin, das Esquadras 502 – 'Elefantes' e 751 – 'Pumas', respectivamente.

Houve também o transporte de órgãos para transplante ocorrido em território nacional e onze missões de apoio no combate a incêndios que resultaram em 49h05 de voo.