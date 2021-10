Portugal regista 327 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais 327 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, sete mortes associadas à covid-19 e um aumento no número de internamentos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 356 pessoas, mais 22 do que no domingo, das quais 58 em unidades de cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados desde sábado, um ocorreu na região de Lisboa, quatro no Norte, um no Centro e um no Alentejo.

Seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.