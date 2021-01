Avalanche em estância de ski russa provoca três mortos e soterra prédios

Uma avalanche numa estância de ski no ártico russo, em Norilsk, provocou hoje três mortos e um ferido, segundo um balanço das autoridades.

"O corpo de uma mulher de 38 anos, do seu filho de um ano e meio e do seu marido de 45 anos foram encontrados", afirma em comunicado as autoridades de investigação criminal russa citada pela agência de notícias France Presse.

Além das vítimas mortais, as autoridades encontraram na neve também um jovem de 14 anos "com graves ferimentos", que foi, entretanto, transportado para o hospital.

O acidente ocorreu na sexta-feira às 12:30 locais (19:30 GMT) num complexo de ski em Norilsk, uma cidade industrial com condições climáticas extremas, que fica no círculo polar ártico, a quase três mil quilómetros de distância de Moscovo.

Quatro prédios ficaram soterrados na neve, segundo o comité de investigação que não especificou se as vítimas eram todas da mesma família.

No local estivera 242 equipes de resgate que já deram a operação por terminada.