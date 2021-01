Taiwan doou 50 mil máscaras a hospital brasileiro

A representação diplomática de Taiwan no Brasil anunciou hoje a doação de 50.400 máscaras cirúrgicas a um hospital universitário na capital do país, Brasília.

As máscaras, entregues na quarta-feira, serão distribuídas a profissionais de saúde, pacientes internados, assim como a estudantes e professores de medicina no Hospital Universitário da Universidade de Brasília, sublinhou o Escritório Económico e Cultural de Taipei no Brasil, num comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com a agência de notícias de Taiwan Central News Agency (CNA), esta é a quinta doação feita pela ilha, tendo até agora entregue mais de 700 mil máscaras cirúrgicas a vários estados brasileiros.

O representante Chang Tsung-Che disse que também os taiwaneses a viver no Brasil têm apoiado o país a combater a pandemia, através da doação de material de proteção e de bens de primeira necessidade aos mais carenciados.

Existe ainda um número de profissionais de saúde naturais de Taiwan radicados no Brasil que têm oferecido consultas médicas gratuitas, acrescentou o diplomata.

A Formosa está disposta a promover, no futuro, cooperação e intercâmbio com o Brasil na área médica, disse Chang Tsung-Che.

A doação faz parte da campanha internacional 'Taiwan Can Help', ou "Taiwan Pode Ajudar", através da qual as autoridades da Formosa têm procurado promover o sucesso da ilha no combate à pandemia de covid-19.

Taiwan ocupa o terceiro lugar numa classificação da resposta à pandemia em 98 países, de acordo com um estudo publicado pelo instituto australiano Lowy na quinta-feira. A Formosa registou sete óbitos e 899 casos.

O Brasil continua a ser o segundo país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 221.547 mortes entre 9.058.687 casos recenseados, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.