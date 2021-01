Contestação sobe de tom após derrota em Guimarães

Catorze jogos, sete derrotas, quatro empates e três vitórias. É este o saldo do Nacional da Madeira a um jogo de se concretizar o final da 1.ª volta desta edição da I Liga.

A equipa insular ocupa actualmente o 14.º lugar do campeonato, com mais dois pontos do que o último classificado, e a derrota de ontem, frente ao Vitória de Guimarães, acrescida ao mau momento de forma da equipa - quatro desaires consecutivos - resultam agora num aumento da contestação aos jogadores, direcção do clube e ao técnico Luís Freire.

À beira de visitar o Benfica, no Estádio da Luz, as redes sociais do clube e o Fórum do Nacional inundaram-se de críticas à prestação dos insulares na Cidade Berço, sobretudo após uma segunda parte menos conseguida.

Nacional perde por 3-1 frente ao Vitória de Guimarães O Nacional foi o primeiro a mexer no marcador, mas acabou por sair derrotado do jogo frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a I Liga de futebol. O resultado fixou-se nos 3-1 para a equipa da casa.

Se eu sentisse a equipa sem capacidade de criação e sem capacidade de reação, estava preocupado. Temos de ganhar confiança. Temos poucos dias para preparar jogos e estamos a precisar de uma alegria. Temos de continuar o nosso caminho. Temos de ser eficazes para materializarmos o que criamos. Luís Freire, treinador do Nacional da Madeira

O sector defensivo é um dos mais visados pelos sócios nacionalistas, que atribuem parte da culpa dos três golos sofridos no Dom Afonso Henriques ao reforço Lucas Kal, central que chegou esta época à Choupana emprestado pelo São Paulo.

Com 19 golos consentidos até ao momento, estabelecendo o quarto pior registo defensivo neste campeonato à frente de Tondela (23), Boavista (24) e Famalicão (25), grande parte dos adeptos do Nacional pedem a demissão de Luís Freire, enquanto outros dizem não haver projecto ou estrutura, visando a própria direcção, assunto em foco na rubrica digital de opinião 'Boa Noite', assinada pelo director do DIÁRIO.

Sem esquecer as duas últimas descidas de divisão, os nacionalistas pedem uma mudança de paradigma "urgente" para atacar a 2.ª volta da I Liga sob pena de se efectivar uma maior aproximação aos últimos lugares da tabela classificativa.