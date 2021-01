‘Corredor verde’ no aeroporto vai impulsionar retoma turística

O presidente do Governo Regional da Madeira minimizou hoje o impacto do anunciado fecho das fronteiras aéreas entre Portugal e o Reino Unido, tendo em conta o recente cancelamento das ligações entre a Região e o território britânico.

Como tal “esse fecho já existe”, reagiu à questão colocada, ao lembrar que “neste momento em Inglaterra está tudo fechado. Por isso é que também estamos aqui com o problema do fluxo de turistas”, justificou. Ainda assim assinalou que ontem, “aprovamos na reunião de Governo, uma decisão que acho que é muito importante e que pode trazer um grande potencial aquando da retoma turística, que é a circunstância de criarmos nos nossos aeroportos um ‘corredor verde’ para os turistas” que cheguem à Madeira já vacinados e com o respectivo certificado.

De resto, considera “natural” a proibição agora decretada tendo em conta que “Portugal está com picos de infecção bastante elevados e o Reino Unido também”.

Constrangimentos que vieram agravar o rombo que se verifica no (pouco) turismo da Região. “O mês de Novembro foi mau. Recuperamos alguma coisa no mês de Dezembro e agora temos que aguardar”, disse.