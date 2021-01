O voo da Binter NT 932, que faria a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, não conseguiu aterrar, esta tarde, na ilha dourada.

A fraca visibilidade no Aeroporto do Porto Santo fez com que a aeronave estivesse 'às voltas', mas acabou por regressar à Madeira, onde aterrou há pouco. O voo tinha partido da Madeira cerca das 17h10.